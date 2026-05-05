Во второй декаде мая в Новосибирской области ожидается 30-градусная жара

30-градусная жара установится в мае в Новосибирской области.

Во вторую декаду мая в Новосибирской области погодные процессы будут перестраиваться на летний режим. Ожидается, что по ночам температура будет держаться около +8…+13 градусов, а днем – до +25…+30 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В начале и конце третьей декады погода может измениться. Синоптики прогнозируют понижение температуры ночью до заморозков около 0…-5, а днем – до +5…+10 градусов.

- Осадки в виде дождя предполагаются в большинстве дней второй и третьей декады, - указали специалисты.

Среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1-1,5 градуса. А вот месячное количество осадков будет меньше нормы.

