Мужчина на ВАЗ погиб после столкновения с грузовиком под Искитимом

После столкновения грузовик опрокинулся. Фото: ГАИ Новосибирской области

Ночью 4 мая на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе случилось смертельное происшествие. Около полуночи водитель на легковом автомобиле ВАЗ 2112 ехал из Барнаула в сторону Новосибирска. На 75-м километре дороги мужчина выехал на встречную полосу в месте, где такой маневр запрещен. В этот момент по своей полосе двигался встречный грузовой автомобиль «Исузу», которым управлял мужчина 1982 года рождения. Машины столкнулись на высокой скорости. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате удара водитель отечественного автомобиля 1983 года рождения получил тяжелые травмы и скончался на месте.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Сейчас специалисты изучают все детали случившегося и устанавливают точные причины трагедии.

