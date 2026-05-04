В Новосибирске круглосуточно чистят дороги и тротуары

Власти принимают дополнительные меры. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске дорожные службы продолжают убирать город и приводить его в порядок. Рабочие в круглосуточном режиме чистят тротуары, проезжие части, остановки, парковки и территории рядом с ними. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожан активно участвовали в общегородском субботнике и весеннем месячнике по уборке. Власти принимают дополнительные меры, чтобы следить за техническим состоянием и внешним видом транспорта. Застройщикам напоминают о правилах благоустройства и о том, что перед выездом на дороги нужно мыть колеса большегрузных машин.

Специалисты проводят рейды и проверяют, как выглядит муниципальный пассажирский транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи. В мэрии также обращают внимание на чистоту личных автомобилей. Там подчеркивают, что это не только вопрос внешнего вида, но и забота об окружающих и об экологии.

