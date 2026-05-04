В Новосибирской области количество ДТП уменьшилось на 37% в апреле

В апреле 2026 года зарегистрировали 153 дорожно-транспортных происшествия.

В Новосибирской области в 2026 году стало меньше дорожно-транспортных происшествий, а также снизилось число погибших и раненых в авариях. Это идет вразрез с прошлогодним всплеском ДТП, когда в регионе камеры перестали штрафовать водителей. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

В апреле этого года по сравнению с тем же месяцем 2025 года общее количество аварий сократилось на 37%. Погибших стало меньше на 47%, а пострадавших — на 35%. По данным региональной Госавтоинспекции, в апреле 2026 года зарегистрировали 153 дорожно-транспортных происшествия. В них погибли 10 человек, а травмы получили 175.

Год назад в области случился резкий скачок аварийности. С начала 2025 года до середины апреля произошло 692 ДТП — это почти на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Количество жертв выросло почти на 40%, а пострадавших — на 20%. Это связывали с тем, что многие камеры фотовидеофиксации работали только в режиме мониторинга.

