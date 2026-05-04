Жителя Республики Алтай будут судить за смерть работника пилорамы

Трагедия случилась вечером 20 февраля 2025 года. Фото: Следком Республики Алтай

В Республике Алтай закончили расследование уголовного дела о гибели работника пилорамы. Мужчину насмерть придавило бревном, которое упало с грузовика при работе трактора-погрузчика. Об этом сообщает издание «ТОЛК».

Трагедия случилась вечером 20 февраля 2025 года в селе Карасук на территории пилорамы. Обвиняемый — 35-летний житель Майминского района — разгружал бревна из кузова грузового автомобиля «УРАЛ-4420», находясь за рулем трактора «Беларус 952.3». При этом мужчина не имел удостоверения тракториста-машиниста нужной категории и пренебрег правилами безопасности. Он не проверил, что в опасной зоне никого нет.

Из-за этого одно из бревен упало с кузова на 43-летнего работника пилорамы, который стоял на противоположной от трактора стороне. Пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Против тракториста возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование завершили, обвинительное заключение утвердили, и теперь материалы направили в суд.

