Две женщины пострадали при опрокидывании иномарки в Республике Алтай

У женщин травмы разной степени тяжести. Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 1 мая водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, и иномарка перевернулась на крышу. В результате аварии две пассажирки попали в больницу. Об этом сообщает издание «ТОЛК».

Возле села Верх-Ябоган Усть-Канского района 41-летний житель села Майма за рулем Toyota Corolla не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Двух 49-летних пассажирок из Усть-Канского района увезли в больницу. У женщин травмы разной степени тяжести.

Во время разбирательства полицейские выяснили, что водителя лишили прав, и при этом он находился в нетрезвом состоянии. По факту случившегося организовали проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX