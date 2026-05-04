В Новосибирске начали реставрацию особняка XIX века на Красноярской

Также меняют входные двери. Фото: НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области

В Новосибирске приводят в порядок историческое здание на улице Красноярской, 3. Работы проводит подрядная организация «Сибирьреставрация», у которой есть лицензия Министерства культуры России. Об этом сообщили в пресс-службе НПЦ по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Сейчас специалисты ремонтируют фасады, резной карниз, крыльцо главного входа, кровлю пристройки, водосточную систему и лестницу. Также меняют входные двери. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и памятником деревянного зодчества.

Речь идет о доходном доме мещанина А.Ф. Выходцева. Постройка представляет собой образец деревянного особняка города Новониколаевска конца XIX — начала XX веков. Дом возвели на рубеже 1800-х и 1900-х годов.

