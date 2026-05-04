В Новосибирской области 9,4% жителей ведут здоровый образ жизни

В 2025 году область включилась в новый национальный проект. Фото: телеграм-канал Андрея Травникова

В Новосибирской области доля жителей, которые ведут здоровый образ жизни, в первом квартале 2026 года достигла 9,4%. По итогам 2025 года этот показатель составлял 8,95%. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В 2025 году область включилась в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В него входит федеральная программа «Здоровье для каждого». Ее цель — к 2030 году поднять число граждан, придерживающихся здорового образа жизни, в полтора раза.

В рамках региональной программы запланировали расширить сеть Центров здоровья для взрослых. В прошлом году к девяти существующим центрам добавили один новый — в городской клинической поликлинике № 16. Еще четыре действующих центра дооснастили — в ГКП № 20, № 22, № 29 и Новосибирской клинической районной больнице № 1. К 2030 году количество таких центров хотят увеличить до 16. Особое внимание уделяют профилактике: углубленным консультациям и диспансерному наблюдению за теми, у кого есть риски хронических заболеваний.

В 2026 году правительство России решило переделать Центры здоровья в Центры медицины здорового долголетия. Там проводят комплексные обследования населения: от опросов и определения биологического возраста до выявления состояний, которые предшествуют болезням. Эту задачу решают вместе с учреждениями культуры и спорта.

Чтобы охватить мероприятиями проекта всех жителей области, а не только крупных районных центров, Травников на оперативном совещании поручил региональному минздраву учесть это в областной программе. Он также распорядился вовлечь в работу всех медицинских работников, включая врачей, медсестер и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов.

