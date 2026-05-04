В Новосибирске загорелась крыша и фасад барака в Ленинском районе

Прибывшие огнеборцы увидели густой черный дым.

В Ленинском районе Новосибирска загорелся расселенный многоквартирный дом. Пожар произошел в нежилом двухподъездном здании на втором переулке Римского-Корсакова, дом 9. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

Сигнал о возгорании поступил в 21:40. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 12 минут, в 21:52. Горевший дом двухэтажный, пятой степени огнестойкости, его размеры — 35 на 12 метров. В феврале этого года в здании уже случался пожар на первом этаже.

Прибывшие огнеборцы увидели густой черный дым. Пламя охватило всю крышу и фасад. Предварительная площадь горения оценивается в 400 квадратных метров. На месте работают 37 спасателей и 11 единиц техники. От МЧС России задействованы 32 человека и 9 машин. Информация о пожаре уточняется.

