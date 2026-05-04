Новосибирские компании поставили оборудование для квестов в Индию

Товары отправлялись в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские предприятия начали поставлять за границу собственное оборудование для сюжетных игр. В 2025 году такие комплекты отправились в страны дальнего зарубежья, включая Исландию и Индию. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

В наборы для игровых помещений входят декорации, реквизит, мультимедийная техника, оборудование и программное обеспечение. В 2026 году география поставок расширилась — туда впервые попала Индия.

За прошлый год сибирские организации продали за рубеж развлекательных товаров на сумму свыше 408 миллионов рублей. Речь идет об оборудовании для видеоигр и аттракционов, настольных играх, бильярдных принадлежностях, а также о праздничных и карнавальных изделиях. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 31 процентов.

Основной объем вывезенной продукции — 88% — пришелся на участников внешнеэкономической деятельности из Новосибирской области. Товары отправлялись в 39 стран ближнего и дальнего зарубежья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX