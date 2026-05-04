НовостиОбщество4 мая 2026 14:43

Зарплата новосибирцев может вырасти до 200 тысяч рублей через 8 лет

Четверть населения региона достигнет такого уровня дохода уже через 5,3 года
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Темпы роста зарплат взяли средними за последние пять лет.

В Новосибирской области половина работающих жителей сможет получать зарплату в 200 тысяч рублей с учетом покупательной способности через восемь лет. Четверть населения региона достигнет такого уровня дохода уже через 5,3 года, а 75% — через 10,5 лет. Такие данные привели аналитики.

Специалисты РИА Рейтинг подготовили исследование на основе официальных статистических сведений. Они оценили, через сколько медианная зарплата в России и отдельных регионах достигнет 200 тысяч рублей относительно начала 2026 года. При расчетах учитывали разницу в ценах между субъектами федерации. Темпы роста зарплат взяли средними за последние пять лет.

В качестве дополнительных показателей аналитики представили прогнозы, когда 25% и 75% работников в регионе начнут зарабатывать 200 тысяч рублей. Все суммы в расчетах указали после вычета налога на доходы физических лиц.

