Новосибирские чиновники могут перечислить часть зарплаты на нужды СВО

В прошлом году подобные акции уже проводились дважды.

В Новосибирской области государственные и муниципальные служащие смогут перечислить часть своей зарплаты на закупку снаряжения для военнослужащих. Инициатором сбора средств выступил женсовет 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На аппаратном совещании губернатор Андрей Травников полностью поддержал этот призыв и предложил своим подчиненным последовать примеру. Глава региона напомнил, что в прошлом году подобные акции уже проводились дважды. Тогда деньги собирали в интересах 24-й бригады и мобилизационных полков.

Травников призвал коллег повторить эти сборы в нынешнем году и перевести часть заработка на приобретение нужного оборудования. Он подчеркнул, что полностью одобряет начинание женсовета.

Год назад силами новосибирских чиновников удалось собрать больше 20 миллионов рублей для 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. На эти деньги купили 65 беспилотников, современные средства связи, защитные накидки от дронов и другое необходимое бойцам оснащение. Еще свыше 17 миллионов рублей тогда перечислили для новосибирских мобилизационных полков.

