Дополнительный транспорт запустят вечером 9 Мая в Новосибирске

Автобусы и троллейбусы развезут новосибирцев с площадей.

В Новосибирске 9 мая после окончания праздничных мероприятий горожан и гостей города развезут по отдаленным районам на общественном транспорте. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ждать пассажиров на нескольких остановочных пунктах с 20.30 до 22.45. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 21.00 от остановки «Метро «Речной вокзал» отправят автобусы шести маршрутов. Колонну начнут формировать в 20.30 у остановки «Улица Колыванская». Пассажиры смогут уехать на автобусах № 8 до Цветного проезда, № 9 до Юго-Западного жилмассива, № 13 до Ключ-Камышенского плато, № 21 на улицу Капитана Сигова, № 36 в микрорайон «Щ» и № 54 на улицу Твардовского.

В 22.45 от метро «Октябрьская» отправятся два автобуса и один троллейбус. Автобус № 18 повезет людей до Ключ-Камышенского плато, а № 97 — до Цветущей Плющихи. Троллейбус № 10 поедет на улицу Александра Анцупова.

В 22.40 от площади Калинина запустят пять автобусов и один троллейбус. Автобусы проследуют в поселок Северный, к Северному кладбищу, в Цветущую Плющиху, на улицу Тюленина и в микрорайон Крылья. Троллейбус № 5 отправится в микрорайон «Стрижи».

В то же время в 22.40 от вокзала «Новосибирск-Главный» поедут два автобуса и один троллейбус. Автобус № 3 пойдет в поселок Северный, № 96 — в Цветущую Плющиху. Троллейбус № 23 повезет людей в сад имени Дзержинского.

В 22.30 от станции метро «Площадь Маркса» откроют отправление шести автобусов и трех троллейбусов. Автобусы поедут в Затон, на Юго-Западный жилмассив, в жилые комплексы «Акварельный» и «Чистая Слобода», в микрорайон Белые росы и на улицу Александра Чистякова. Троллейбусы направятся на Станиславский жилмассив, в «Новомарусино» и на улицу Александра Чистякова.

В 22.30 от остановки у метро «Площадь Маркса» на улице Покрышкина пассажиров ждут два автобуса и троллейбус. Автобусы № 60 поедут в Затулинский жилмассив и на улицу Дюканова. Троллейбус № 8 также отправится в Затулинский жилмассив.

В 22.30 от метро «Студенческая» уедут два автобуса. Маршрут № 45 повезет людей в Чемской бор, а № 68 — в Матвеевку.

Кроме того, в 22.20 от улицы Мостовой отправится трамвай № 13 до Гусинобродского шоссе. В 22.20 от улицы Восход поедут два троллейбуса: один на Станиславский жилмассив, другой — к Новосибирскому автовокзалу-Главному. В 22.20 от улицы Зыряновской трамвай № 13 проследует от Гусинобродского шоссе до улицы Писарева. А в 22.40 от метро «Золотая Нива» автобус № 90 отправится в Цветущую Плющиху.

