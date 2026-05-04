Новосибирцы смогут купить рассаду и саженцы на ярмарках с 5 мая

В Заельцовском районе ярмарку проведут 5 и 6 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 5 мая по 17 мая в восьми районах города пройдут садоводческие и универсальные ярмарки. На торговых площадках дачники смогут купить рассаду, саженцы, семена, садовый инвентарь, а также продукты, мед, сухофрукты и товары для дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего в ярмарках примут участие больше 180 продавцов из Новосибирской области и Алтая. Торговые точки будут работать в Заельцовском, Дзержинском, Калининском, Первомайском, Советском и Ленинском районах.

В Заельцовском районе ярмарку проведут 5 и 6 мая с 10 до 16 часов на улице Кропоткина, 203 у торгового центра «Квадрат». Туда приедут 18 местных производителей. В Дзержинском районе 7 и 8 мая с 10 до 19 часов у ТЦ «Роща» на проспекте Дзержинского, 2/2 будут работать 35 операторов.

В Калининском районе откроют две площадки. С 12 по 15 мая с 10 до 18 часов на улице Объединения, 25 устроят ярмарку с участием 15 владельцев фермерских и личных подсобных хозяйств. Они привезут рассаду, саженцы, семена, клубни, садовый инвентарь, мясные и колбасные изделия, сухофрукты и травяные сборы. А 15 мая с 9 до 18 часов на улице Лейтенанта Амосова, 64 свои товары представят 20 операторов. Там же дачникам предложат садовый инвентарь, посадочный материал, колбасы, мясо, сухофрукты, сладости и мед.

Первомайский район примет ярмарку 15 мая с 9 до 17 часов на улице Физкультурной, 7 перед зданием районной администрации. На участие заявились около 40 продавцов из Новосибирской области и Алтайского края. В ассортименте будут рыба, полуфабрикаты, колбасы, сыры, молочные продукты, кондитерские изделия, мед, дикоросы, сухофрукты, а также текстиль, одежда, обувь и товары для дачников.

В Советском районе 15 и 16 мая с 10 до 16 часов на улице Ветлужской, 24 развернут универсальную ярмарку с 30 участниками из области и Алтая. Садоводам привезут рассаду и саженцы, а также сыры, колбасы, рыбу, фрукты, овощи, дикоросы, мед, домашнюю одежду, трикотаж и носки.

В Ленинском районе ярмарка уже стартовала на площади Карла Маркса, 1. Там работают 26 производителей, которые продают рассаду, саженцы, цветы, дикоросы, мед и садовый инвентарь. Площадка будет принимать покупателей до 17 мая с 10 до 18 часов.

