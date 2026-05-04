Белка попала в клетку-ловушку в новосибирском лесу

Кто установил эту ловушку в лесу, пока не ясно. Фото: предоставлено Александром

В Новосибирске в лесу рядом с микрорайоном Нижняя Ельцовка нашли белку в железной клетке-ловушке. Об этом КП-Новосибирск сообщил местный житель Александр, который спас животное.

Мужчина гулял по лесу и заметил клетку. Сколько времени белка провела в заточении, неизвестно. Александр не остался равнодушным — он открыл ловушку, выпустил зверька на свободу, а саму клетку разломал.

Кто установил эту ловушку в лесу, пока не ясно. Сибиряк рассказал, что механизм был устроен так, что животное не могло выбраться наружу после того, как дверца захлопывалась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX