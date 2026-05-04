В Новосибирске продолжает работать передвижной пункт профилактики ВИЧ

Тест-мобиль предлагает быструю и бесплатную диагностику на ВИЧ и гепатит С. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в мае продолжает работать передвижной пункт профилактики ВИЧ. Мобильная лаборатория будет выезжать в разные районы города до 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тест-мобиль предлагает быструю и бесплатную диагностику на ВИЧ и гепатит С. Процедура проходит анонимно, результаты отдают на руки через 15 минут. Пункт работает с 15:00 до 19:00 по указанным адресам.

4 мая тест-мобиль остановится у администрации Советского района на проспекте Академика Лаврентьева. 6 мая его ждут в микрорайоне Пашино на улице Магистральной, 12. 8 мая пункт разместится у торгового центра «Золотая Нива» возле одноименной станции метро.

13 мая диагностику проведут в Ефремовском сквере, а 15 мая — на привокзальной площади рядом с вокзалом «Экспресс-пригород». 18 мая тест-мобиль приедет на площадь Калинина, 20 мая — на улицу Одоевского, 1/12. 22 мая пункт будет работать на площади Карла Маркса, 5, а 25 мая — в Театральном сквере у выхода №4 со станции метро «Площадь Ленина».

27 мая тест-мобиль разместится на площади Пименова у ГПНТБ, а 29 мая — на улице Богдана Хмельницкого, 40 у ДК имени Горького. По всем вопросам о ВИЧ и СПИДе можно звонить на горячую линию Центра по профилактике и борьбе со СПИД по телефону 209-02-18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX