ГАИ Новосибирской области опровергла слухи об ужесточении штрафов с мая

В ведомстве призвали проверять информацию из неофициальных источников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция предупредила жителей Новосибирской области о распространении недостоверной информации об ужесточении ответственности для водителей с мая. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

В сети и социальных сетях появились сообщения о якобы новых мерах наказания за нарушения правил дорожного движения. В ведомстве подчеркнули, что такие сведения не соответствуют действительности.

В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность в сфере безопасности дорожного движения устанавливается только федеральным законодательством. Все изменения публикуются на официальных ресурсах после их утверждения.

Также в ведомстве обратились к представителям СМИ и блогерам с просьбой проверять информацию перед публикацией и использовать только проверенные источники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX