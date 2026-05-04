Более 100 нарушений выявили в Новосибирске за праздничные выходные

В Новосибирске в прошедшие праздничные выходные сотрудники полиции провели рейды в местах массового пребывания людей.

В Новосибирске в прошедшие праздничные выходные сотрудники полиции провели рейды в местах массового пребывания людей. За это время зафиксировано более 100 административных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, 53 человека были доставлены в отделы полиции, из них 50 — несовершеннолетние. По каждому случаю с подростками проведут профилактическую работу с участием родителей и представителей учебных заведений.

Кроме того, в специализированное учреждение для лиц в состоянии опьянения доставили 11 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 80 нарушений правил дорожного движения. В том числе составлено четыре протокола за управление автомобилем без прав и два — за вождение в состоянии опьянения. За нарушение правил парковки на улице Ленина эвакуировали 27 автомобилей.

