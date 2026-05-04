Весенняя декада наблюдения птиц стартовала в Новосибирском зоопарке

Сотрудники зоопарка тоже проводят групповые экскурсии. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило стартовала весенняя декада наблюдения за птицами. Акция продлится до 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

На входе посетителям выдают специальные бланки для отметок. Гуляя по территории, нужно записывать встреченных пернатых, указывать свое имя, место наблюдения, дату и время. Заполненные листы можно оставить на контроле или отправить на электронную почту zoonio@mail.ru, после чего организаторы вышлют электронный сертификат участника.

Сотрудники зоопарка тоже проводят групповые экскурсии. Желающих ждут у центрального фонтана с 5 по 9 мая в 10:00 и 16:00. Предварительно записываться не надо, а если есть бинокль, его лучше взять с собой. Отдельно приглашают школьные группы на специальные сеансы.

На территории зоопарка можно увидеть около 30 видов птиц. Среди них несколько видов дятлов, кедровка, пустельга, обыкновенная кукушка, овсянка, пуночка, дубонос и чечевица. Участникам предлагают искать их среди деревьев, узнавать по голосам и следить за повадками.

