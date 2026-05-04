Задержку электричек под Новосибирском проверяет прокуратура

Поезд до Ложка опоздал более чем на два часа Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку после задержки пригородного поезда Новосибирск — Ложок. Состав прибыл с опозданием более чем на два часа. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, задержка произошла вечером из-за технических причин. Нарушение графика повлияло и на движение других электричек.

Задержки зафиксировали на направлениях из Новосибирска до станций Изынский, Жеребцово, Восточная, Искитим и Бердск. Также сбои коснулись поездов, следующих в обратном направлении — из Жеребцово и Линево в Новосибирск.

В транспортной прокуратуре сообщили, что проводят надзорные мероприятия. Специалисты проверяют соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX