Новосибирск
НовостиПроисшествия4 мая 2026 12:24

Задержку электричек под Новосибирском проверяет прокуратура

Поезд до Ложка опоздал более чем на два часа
Екатерина ХАЛИМОВА
Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку после задержки пригородного поезда Новосибирск — Ложок. Состав прибыл с опозданием более чем на два часа. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, задержка произошла вечером из-за технических причин. Нарушение графика повлияло и на движение других электричек.

Задержки зафиксировали на направлениях из Новосибирска до станций Изынский, Жеребцово, Восточная, Искитим и Бердск. Также сбои коснулись поездов, следующих в обратном направлении — из Жеребцово и Линево в Новосибирск.

В транспортной прокуратуре сообщили, что проводят надзорные мероприятия. Специалисты проверяют соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

