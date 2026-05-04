Новосибирские грибники собирают полные ведра сморчковых шапочек

Бывалые грибники советуют искать их только во влажных местах. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В лесах Новосибирской области начался сезон сморчковых шапочек. Местные грибники собирают их ведрами в нескольких районах. Об этом сообщили в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026».

Один из жителей региона рассказал, что нашел свой первый сморчок в жизни и был очень рад, хотя всего один гриб. Другие участники сообщества уже хвастаются полными ведрами. Хороший урожай сморчковых шапочек наблюдается в Мошковском, Ордынском и Искитимском районах.

Бывалые грибники советуют искать их только во влажных местах, где нога пружинит на почве. Они добавляют, что дожди пойдут только на пользу. При этом предупреждают: в лесу много клещей, надо быть осторожными.

