В зоопарке Новосибирска открыли доступ к вольеру с белым медвежонком

Посетители смогут увидеть белую медведицу Герду с детенышем Фото: Даба ДАБАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке открыли проход к вольеру белой медведицы Герды и ее медвежонка. Теперь за животными могут наблюдать все посетители. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Гости зоопарка смогут увидеть, как медведица заботится о малыше и учит его первым навыкам. Медвежонок уже активно исследует территорию, играет и осваивает поведение в вольере.

Сотрудники отмечают, что такие моменты особенно интересны для посетителей, так как позволяют наблюдать за естественным поведением животных.

