Полиция задержала новосибирца за нападение с ножом на мужчину

В Первомайском районе Новосибирска 2 мая бригада скорой помощи забрала 29-летнего мужчину с улицы Твардовского и отвезла в больницу. Врачи нашли у него колотые раны ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полицейские сразу выехали на место. Сотрудники отдела №9 «Первомайский» провели оперативные мероприятия и нашли того, кто это сделал. Подозреваемым оказался 39-летний местный житель, который раньше уже попадал под уголовную ответственность за тяжкое преступление и грабеж.

Выяснилось, что между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе ссоры старший из них несколько раз ударил младшего ножом в живот, грудь, шею и руку. Против нападавшего завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Сейчас решают, какую меру пресечения ему избрать, идет расследование.

