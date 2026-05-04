Мотоциклист попал в больницу после столкновения с авто в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска 4 мая в 13:30 столкнулись автомобиль КИА РИО и мотоцикл БМВ. Авария произошла на улице Жуковского, 59. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

За рулем легковушки находился мужчина 1956 года рождения. Он ехал по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе и на регулируемом перекрестке поворачивал налево на Ереванскую. Водитель не уступил дорогу встречному мотоциклу БМВ, после чего машины столкнулись.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Мужчину 1976 года рождения доставили в больницу, характер травм пока уточняют. На месте работал наряд ДПС, сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

