Новосибирцев будут штрафовать за продажу бензина и красок детям

В Новосибирской области готовят запрет на розничную продажу бензина, красок и лаков детям до 18 лет. Исключение сделают для заправки легковых машин подростками с 16 лет, у которых есть права. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заседании 4 мая губернатор Андрей Травников и члены правительства обсудили поправки в местный закон о защите прав детей. Исполняющий обязанности министра промышленности Денис Рягузов представил законопроект, который запрещает продавать несовершеннолетним бензин, дизельное топливо, органические растворители, лаки, краски и эмали. Под запрет не попадают лакокрасочные материалы на водной основе и порошковые.

Такие меры нужны, чтобы дети не могли получить доступ к легковоспламеняющимся и опасным веществам. Кроме того, законопроект направлен на борьбу с диверсионными угрозами и на то, чтобы подростков не втягивали в противоправные действия с горючими и лакокрасочными материалами.

За нарушение запрета введут штрафы. Должностным лицам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а юридическим — от 20 до 30 тысяч. Если поймают на повторном нарушении, суммы вырастут многократно. Власти надеются, что это также поможет снизить число аварий с участием подростков, которые садятся за руль без прав.

Документы подготовили министерство промышленности вместе с прокуратурой региона. Правительство уже одобрило законопроекты, теперь их отправят на утверждение в Законодательное Собрание Новосибирской области.

