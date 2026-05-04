Новосибирец продает спортивный седан Eagle Vision 1993 года за 440 тысяч

В объявлении говорится, что кузов в хорошем состоянии. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на продажу выставили легковой автомобиль Eagle Vision 1993 года выпуска. Машину оценили в 440 тысяч рублей. Об этом сообщили в объявлении, размещенном на популярном сайте.

Автомобиль имеет бордовый кузов типа седан и передний привод. Под капотом стоит бензиновый двигатель объемом 3.5 литра на 218 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач. Пробег машины составляет 139 тысяч километров, в отчете Автотеки есть пять записей об этом.

По документам у машины три владельца, ПТС оригинальный. Автомобиль не битый. Продавец называет его чистокровным американцем и уточняет, что модель подойдет только фанатам. В объявлении говорится, что кузов в хорошем состоянии, хотя есть небольшие недостатки и следы коррозии. Салон в основном в порядке, но водительское сиденье требует внимания.

Продавец перечислил недавние замены: жидкости, прокладки коллектора, свечи, высоковольтные провода, передние рычаги, наконечники, стойки стабилизатора, подшипник обводного ролика. Также обслужили стартер и генератор, сделали ребилд разъемов и подрамника. Есть проблема с трубками охлаждения — они подтекают. Провода для установки андроид-магнитолы, усилителя и сабвуфера уже выведены. Обмен машины возможен.

