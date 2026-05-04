Новосибирцев познакомят с работой археологов на раскопках

В июне Новосибирский краеведческий музей запускает проект «В гостях у археолога», который позволит всем желающим познакомиться с работой ученых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области.
Мероприятие пройдёт 6, 13, 14 и 20 июня в Ордынском районе. Участники проекта смогут побывать на настоящих раскопках в районе деревни Антоново, где сотрудники музея изучают древний курганный могильник – памятник большереченской культуры, которому уже больше двух тысяч лет.
Также в рамках однодневной программы по полевой археологии гости посетят мастер-классы по созданию предметов эпохи раннего железного века, познакомятся с работой антрополога и историческими находками.
Автобусный тур пролегает через ключевые памятники истории Приобья, например, мемориал Ирменского сражения, Заволокинская деревня, печь для обжига извести в Спирино и стела раннего железного века в поселке Ордынское. Приобрести билеты можно на сайте краеведческого музея.
