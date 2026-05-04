Новосибирцам грозит штраф до 15 тысяч за запуск фейерверков 9 Мая

В Новосибирске перед празднованием 9 Мая жителям напомнили о правилах обращения с пиротехникой. За нарушения грозят штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городской департамент по чрезвычайным ситуациям перечислил, где нельзя запускать фейерверки и салюты. Под запретом любые здания, балконы и лоджии, а также места с повышенной пожарной опасностью. Нельзя пользоваться пиротехникой возле железных дорог, газопроводов и линий электропередач. Детям и подросткам, не достигшим возраста, указанного на упаковке, запускать фейерверки тоже запрещено.

Тем, кто собирается использовать бытовую пиротехнику второго и третьего классов опасности, нужно соблюдать инструкцию и держаться с наветренной стороны от места запуска. Важно обеспечить безопасное расстояние до зданий и людей, не курить и не разводить огонь рядом. После салюта территорию надо осмотреть и убрать все отработанные и несработавшие изделия.

Штрафы для граждан по статье 20.4 КоАП РФ составляют от 5 до 15 тысяч рублей. Если нарушение привело к пожару, порче имущества или чьим-то травмам, сумма вырастает до 50 тысяч для обычных людей и до 800 тысяч для организаций. Кроме того, могут приостановить деятельность компании. При крупном ущербе от неосторожного обращения с петардами наступает уголовная ответственность по статье 168 УК РФ — тогда штраф достигает 120 тысяч рублей, либо суд назначает принудительные работы или арест до одного года.

