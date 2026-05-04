Под Новосибирском при пожаре погибли 14 телят и 22 поросенка

В первом телятнике погибли животные.

В селе Гжатск Куйбышевского района Новосибирской области 2 мая в 16:21 загорелись телятники. Одно строение сгорело полностью, второе пострадало от огня. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

В первом телятнике погибли животные. Огонь унес жизни 14 телят и 22 поросенка. Из соседнего помещения спасатели вывели 60 телят, они остались живы.

Пожарные подразделения выезжали на место и тушили возгорание. Почему случился пожар, сейчас выясняет дознаватель МЧС России.

