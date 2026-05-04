Из Новосибирска депортировали четырех иностранцев с запретом на въезд в Россию

Отбывали срок за разбой, за организацию незаконной миграции, еще за наркотики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники полиции депортировали четырех граждан стран Средней Азии. Они отбыли наказание в колонии строгого режима. После освобождения их выдворили из страны. Въезд в Россию им запрещен до 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Депортация прошла в конце апреля. Под нее попали мужчины 45, 40, 27 и 24 лет. Они были осуждены за разные преступления: разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору; организация незаконной миграции; незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств.

Главное управление ФСИН России по Новосибирской области признало пребывание этих граждан в России нежелательным.

После освобождения заключенных сотрудники полиции сопроводили их в аэропорт Толмачево. Оттуда депортированных отправили на родину — в страны Средней Азии.

В отношении всех четверых приняты решения о неразрешении въезда в Россию до 2031 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX