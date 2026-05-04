Суд обязал мэрию Новосибирска создать лесную охрану за три месяца

В Новосибирске суд встал на сторону природоохранной прокуратуры в споре с городской администрацией. Речь идет о защите городских лесов, которые имеют особую ценность и охраняются законом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что мэрия долгое время не выполняла требования Лесного кодекса. В Новосибирске есть два лесничества — Новосибирское и Академическое, но их территории никто систематически не патрулировал. Прокуратура уже говорила мэру города, что нужно создать лесную охрану, однако чиновники так и не приняли мер. Тогда межрайонный природоохранный прокурор подал иск в суд.

Центральный районный суд Новосибирска полностью поддержал требования прокурора. Теперь городским властям дали три месяца после того, как решение вступит в силу. За это время мэрия обязана организовать охрану городских лесов, утвердить список ответственных сотрудников и составить график патрулирования на 2026 год. Прокуратура проследит, чтобы решение суда исполнили.

