Новосибирская область вошла в число регионов с самым быстрым ростом доходов

Жителям Новосибирской области понадобится восемь лет, чтобы зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область попала в топ-25 субъектов России по темпам роста доходов населения. Результатами своего исследования поделились аналитики издания «РИА Новости».

Сейчас средняя медианная зарплата в регионе составляет около 88 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, жителям Новосибирской области понадобится восемь лет, чтобы достичь ежемесячной зарплаты в размере 200 тысяч рублей. Показатель обеспечил региону 24-ю позицию в общероссийском рейтинге.

Соседями в списке оказались Оренбургская область со значением в 7,9 лет и Республика Мордовия – с 8 годами.

Самая высокая скорость роста зарплат отмечается в Ямало Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Татарстан. Отметки в 200 тысяч рублей в месяц жители этих субъектов достигнут за 5,7-6,2 года. Больше всего времени потребуется работникам Республик Ингушетия и Чечня – там на это уйдет от 19 до 22 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX