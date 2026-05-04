Сети Новосибирской области выдержали штормовой ветер на майских праздниках

Ветер достигал 25 метров в секунду Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на майские праздники бушевал сильный ветер. Порывы достигали 22-25 метров в секунду. Несмотря на это, энергетики обеспечили стабильную работу сетей. Масштабных нарушений не допустили. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

Непростая погодная обстановка сложилась 2 и 3 мая. Шквалистый ветер ломал деревья и мог повредить линии электропередачи.

Энергетики «Россети Новосибирск» заранее подготовились. Они сформировали 202 бригады: 783 специалиста, 455 единиц техники. Также подготовили 14 передвижных резервных источников питания суммарной мощностью 2,7 мегаватта.

Особое внимание уделили территориям с рисками половодья и высоким уровнем пожароопасности. А также социальным учреждениям и местам массового отдыха.

Масштабных технологических нарушений в зоне ответственности компании не допустили. Все локальные отключения, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, оперативно устраняли. Выездные бригады работали круглосуточно.

