Новосибирская ГАИ составила 31 протокол на мотоциклистов за неделю

12 мотоциклистов ездили без страховки. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Новосибирске с 27 апреля по 3 мая прошли рейды против водителей мототранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции следили за тем, как мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

За время рейдов инспекторы оформили 31 протокол на нарушителей. Шестеро водителей сели за руль мотоцикла без прав. Четверо не поставили свои машины на учет в положенный срок.

12 мотоциклистов ездили без страховки. Трое не надели мотошлемы. Еще шестеро нарушили правила перевозки пассажиров, не включали поворотники или не тормозили перед стоп-линией.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда на мотоцикле требует строгого соблюдения ПДД. У водителя должны быть права нужной категории и защитный шлем. Это поможет сохранить жизнь и здоровье людей на дороге.

