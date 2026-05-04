В Новосибирске начался суд над водителем Камаза, сбившего насмерть девушку

Трагедия случилась 26 ноября 2025 года в Ленинском районе

В Ленинском районном суде Новосибирска началось судебное следствие по делу 63-летнего водителя Камаза. Он насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Подсудимый признал, что наехал на человека, но отрицает факт побега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Трагедия произошла 26 ноября 2025 года. Вечером на улице Немировича-Данченко водитель Камаза нарушил правила. Он ехал слишком быстро, не учел интенсивность движения и при повороте направо не пропустил девушку. Она переходила дорогу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель скрылся. Позже его нашли.

В суде мужчина частично признал вину. Он не отрицает, что совершил наезд. Но утверждает: с места преступления не скрывался.

Судебное следствие продолжается.

