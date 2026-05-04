В Новосибирске начался суд над водителем Камаза, сбившего насмерть девушку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ленинском районном суде Новосибирска началось судебное следствие по делу 63-летнего водителя Камаза. Он насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Подсудимый признал, что наехал на человека, но отрицает факт побега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Трагедия произошла 26 ноября 2025 года. Вечером на улице Немировича-Данченко водитель Камаза нарушил правила. Он ехал слишком быстро, не учел интенсивность движения и при повороте направо не пропустил девушку. Она переходила дорогу.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель скрылся. Позже его нашли.
В суде мужчина частично признал вину. Он не отрицает, что совершил наезд. Но утверждает: с места преступления не скрывался.
Судебное следствие продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru