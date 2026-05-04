В Новосибирской области количество аварий уменьшилось на 37%

Всего в регионе в апреле произошло 153 аварии. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Новосибирской области за апрель 2026 года зафиксировали снижение аварийности на дорогах. Количество ДТП уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число погибших сократилось на 47%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта региона.

Сотрудники службы «Дорожный патруль» из регионального Центра организации дорожного движения за минувший месяц разобрали 863 аварии. В 93 случаях водителям требовалась помощь. Из них 54 эпизода касались перемещения машин — такие ситуации возникают, когда автомобиль перегораживает проезд другим участникам движения или не может сам доехать до парковки или заправки.

Также помощь оказывали непосредственно водителям — таких случаев набралось 28. Еще в 7 ситуациях специалисты помогли с другими вопросами, а в 4 случаях они запускали заглохший мотор. По данным Госавтоинспекции, всего в регионе в апреле произошло 153 аварии. Травмы различной степени тяжести получили 175 человек, а 10 участников движения погибли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX