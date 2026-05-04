В Новосибирске поймали двух школьников-зацеперов на железной дороге

В Новосибирске транспортная полиция обнаружила двух школьников-зацеперов. Фото: скриншот из видео Управления на транспорте МВД России по СФО

Транспортные полицейские выявили двух 12-летних зацеперов на железнодорожной станции Новосибирска. Подростки катались на электропоездах снаружи, цепляясь за элементы конструкции. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому округу рассказали подробности опасной игры.

Ребят обнаружили инспекторы по делам несовершеннолетних во время проведения школьных бесед. С нарушителями провели профилактическую беседу о рисках такого развлечения.

– Во время зацепа нас заметил машинист и начал снимать на камеру. Мы начали падать, чтобы нас не поймали, – рассказал один из подростков.

По словам его товарища, он поехал за компанию и не думал, что их могут обнаружить. Родителям шестиклассников выписали протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Транспортная полиция региона просит внимательнее следить за досугом и окружением детей. Очевидцам опасных ситуаций с несовершеннолетними на железной дороге нужно сразу обращаться в полицию.

