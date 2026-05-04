Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+18°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 8:28

В Новосибирске перекрыли проезжую часть на Титова до 25 мая

Проезд закрыли для восстановления благоустройства
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Сотрудники компании попросили водителей заранее строить маршруты.

Сотрудники компании попросили водителей заранее строить маршруты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 4 мая перекрыта проезжая часть на нечетной стороне улицы Титова в районе перекрестка с Петропавловской. Ограничения действуют до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

В компании пояснили, что проезд закрыли для восстановления благоустройства. Ранее на этом участке меняли тепломагистраль, и теперь необходимо привести территорию в порядок. Речь идет об участке у дома №41.

Сотрудники компании попросили водителей заранее строить маршруты с учетом перекрытия. Дорожные знаки уже установлены, и автомобилистам советуют ориентироваться на них. Коммунальщики также принесли извинения за временные неудобства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX