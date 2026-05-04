В Новосибирске перекрыли проезжую часть на Титова до 25 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Новосибирске с 4 мая перекрыта проезжая часть на нечетной стороне улицы Титова в районе перекрестка с Петропавловской. Ограничения действуют до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

В компании пояснили, что проезд закрыли для восстановления благоустройства. Ранее на этом участке меняли тепломагистраль, и теперь необходимо привести территорию в порядок. Речь идет об участке у дома №41.

Сотрудники компании попросили водителей заранее строить маршруты с учетом перекрытия. Дорожные знаки уже установлены, и автомобилистам советуют ориентироваться на них. Коммунальщики также принесли извинения за временные неудобства.

