Салюты в День Победы запустят на четырех площадках в Новосибирске

Фейерверки начнутся одновременно вечером 9 мая

В Новосибирске в День Победы организуют праздничные салюты сразу на нескольких площадках города. Фейерверки запустят вечером 9 мая. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Главной точкой станет Михайловская набережная, где пройдет центральный салют. Одновременно фейерверки запустят еще на трех площадках: на площади Ленина, у Монумента Славы и на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.

Начало запуска запланировано на 21:50. Салюты станут завершающим событием праздничной программы, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

