Салюты в День Победы запустят на четырех площадках в Новосибирске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в День Победы организуют праздничные салюты сразу на нескольких площадках города. Фейерверки запустят вечером 9 мая. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Главной точкой станет Михайловская набережная, где пройдет центральный салют. Одновременно фейерверки запустят еще на трех площадках: на площади Ленина, у Монумента Славы и на стадионе «Локомотив» в Первомайском районе.
Начало запуска запланировано на 21:50. Салюты станут завершающим событием праздничной программы, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru