Названы зарплаты руководства метро Новосибирска за 2025 год

В Новосибирске опубликовали данные о среднемесячной зарплате руководства МУП «Новосибирский метрополитен» за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Согласно официальной информации, начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло в среднем получал 236 382 рубля в месяц.
Первый заместитель начальника Максим Серебренников зарабатывал 245 635 рублей. Заместитель начальника и главный инженер Михаил Вашкулат — 194 440 рублей.
Еще один заместитель начальника, Ярослав Толстов, отвечающий за обеспечение деятельности, получал 194 173 рубля в месяц.
Главный бухгалтер Ирина Платакова зарабатывала 207 547 рублей.
Данные о доходах руководителей муниципальных предприятий публикуются ежегодно мэрией.
