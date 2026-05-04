Мужчина пережил четыре клинических смерти после ДТП с новокузнецким спортсменом

В Таиланде мужчина пережил четыре клинических смерти после ДТП со спортсменом Александром Пожидаевым.

Спортсмен Александр Пожидаев из Новокузнецка погиб в дорожной аварии в Таиланде. Церемония прощания с ним прошла в родном городе 3 мая. Общественница Светлана Шерстобоева рассказала о деталях ДТП. Оказалось, что авария привела к тяжелым последствиям для других участников происшествия. Об этом пишет VSE42.RU.

Мужчина по имени Владислав стал вторым пострадавшим в этом столкновении. Врачи зафиксировали у него четыре клинические смерти. Его мать прилетела в госпиталь из Москвы, но вскоре сама перенесла инфаркт и оказалась в той же больнице. Сейчас женщине нужно собрать 1,5 млн рублей для перевозки сына в Россию. Она планирует продать автомобиль и оформить кредит для оплаты всех расходов. Семья также ищет сиделку для ухода за пострадавшим мужчиной.

А еще трагедия сильно повлияла на невесту погибшего Александра. Девушка столкнулась с психическим расстройством из-за сильного эмоционального стресса. Врачи смогли отправить ее на родину только в сопровождении медиков и под действием лекарственных препаратов.

