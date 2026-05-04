В Новосибирскую область с 5 мая придут дожди и грозы

В Новосибирской области на этой неделе будут идти дожди с грозами.

В Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным Западно-Сибирского УГМС, с 5 мая в регионе будут идти дожди с грозами, а также дуть сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Так, в ночь на 5 мая ожидается от 0 до +5 градусов, местами до +10, днем потеплеет до +13…+18, местами до +25. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ночью 6 мая ожидается от +6 до +11, днем – от +17 до +22. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь на 7 мая температура опустится до +5…+10 градусов, днем прогнозируется жара до +22…+27 градусов. Дождь с грозами ожидается только в ночное время по востоку области. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

