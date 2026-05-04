Экс-бухгалтер новосибирской районной газеты предстанет перед судом за растрату

Главный бухгалтер районной газеты обвиняется в присвоении более 5,5 млн рублей.

В Венгеровском районе Новосибирской области начинается судебный процесс над бывшим главным редактором местной газеты. Женщина обвиняется в растрате крупной суммы денег. Следователи установили, что фигурантка с 2017 по 2025 год использовала свое служебное положение, чтобы получать незаконные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Бухгалтер имела доступ к специальной программе для финансового учета. Она регулярно создавала фальшивые платежные документы. По этим бумагам женщина перечисляла себе деньги, которые не полагались ей по трудовому договору. За восемь лет сумма ущерба составила более 5,5 млн рублей. Закон определяет такой размер ущерба как особо крупный.

Теперь Венгеровский районный суд рассмотрит уголовное дело. Действия сотрудницы квалифицировали как присвоение или растрату в особо крупном размере.

