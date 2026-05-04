Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров в Толмачево

Людей не разместили в гостинице при задержке рейса более 10 часов Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске авиакомпанию «Северный ветер» привлекли к ответственности за нарушение прав пассажиров. Проверку провела транспортная прокуратура по обращениям граждан. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как установили в надзорном ведомстве, в ноябре 2025 года в аэропорту Толмачево задержали вылет рейса в Омск более чем на 10 часов. При этом пассажирам не предоставили размещение в гостинице, как того требуют федеральные авиационные правила.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности по статье об оказании услуг с нарушением требований законодательства.

Компании назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры перевозчик принял меры, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.

