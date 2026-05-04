В Новосибирске трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

СКР по Новосибирской области начало проверку после падения трехлетнего мальчика из окна.

В Ленинском районе Новосибирска 2 мая трехлетний мальчик выпал из окна. Ребенка госпитализировали. Следственное управление СК России по Новосибирской области сообщило о проведении проверки по факту происшествия.

Малыш, находившийся дома с бабушкой, выпал из окна квартиры на третьем этажа. После оказания первой помощи, пострадавший был госпитализирован в больницу. В настоящее время следственный отдел по Ленинскому району осуществляет уголовно-процессуальную проверку по данному факту.

В ведомстве отметили, что выпадение детей из окон чаще всего происходит из-за оставления малышей без присмотра у открытых окон и отсутствия защитных блокираторов на стеклопакетах. Кроме того, дети часто воспринимают москитные сетки на окнах как опору, однако они не выдерживают веса ребенка.

Чтобы избежать трагедий, СУ СК по Новосибирской области призывает родителей установить защитные механизмы на окна и не оставлять детей без присмотра в многоэтажных зданиях.

