Военного осудили за ложное сообщение о бомбе в Толмачево

Мужчина оставил рюкзак и заявил о якобы взрывном устройстве

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Михаилу Слепову за ложное сообщение о минировании в аэропорту Толмачево. Об этом сообщает 2-й Восточной окружной военный суд.

Суд установил, что 14 января 2026 года мужчина находился в кафе на территории аэропорта. Из хулиганских побуждений он оставил рядом с одним из посетителей рюкзак и сообщил, что внутри находится взрывное устройство, которое сработает через 20 минут. После этого он покинул здание.

Посетители кафе восприняли угрозу всерьез и передали информацию в правоохранительные органы. В ходе проверки сообщение о минировании не подтвердилось — никаких взрывных устройств в рюкзаке обнаружено не было.

Действия Слепова квалифицировали как заведомо ложное сообщение об угрозе. Суд учел обстоятельства дела и назначил наказание.

Михаил Слепов получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.

