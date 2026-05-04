Суд оштрафовал жительницу Татарска за оскорбления в мессенджере

Сибирячку оштрафовали за оскорбление в мессенджере. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарске женщину привлекли к административной ответственности за грубое общение в сети. Местная жительница отправила другой женщине аудиосообщения через мессенджер. В этих записях она использовала нецензурную брань и выражения, которые унижают честь и достоинство человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор изучил расшифровку голосовых сообщений и опросил участников конфликта. Проверка подтвердила, что действия женщины нарушили закон. После этого материалы дела передали мировому судье для принятия окончательного решения.

Суд изучил все обстоятельства и признал жительницу города виновной в оскорблении. За это правонарушение женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX