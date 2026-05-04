В Новосибирске нашли редкий гриб Саркосома шаровидная

Сибирячка нашла в новосибирском лесу редкий гриб. Фото: Алена Беляева

Жительница Новосибирска Алена Беляева нашла в Заельцовском лесу редкий гриб – Саркосома шаровидная. Ранее этот вид в окрестностях отмечали всего дважды — в 2008 и 2016 годах. Алена рассказала, что обнаружила около дюжины плодовых тел, но часть грибов была сморщена из за жары и скрыта в почве. Об этом пишет VN.ru.

Алена добавила, что только фотографирует этот гриб, потому что вид занесен в Красную книгу и запрещен к сбору.

По данным научного ресурса, массовые находки в Академгородке были редкими. Сбор и продажа этого гриба запрещены. Для частных лиц штраф составляет 2 500 рублей за каждую сорванную краснокнижную единицу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX