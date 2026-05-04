В Новосибирске подорожает стоимость городского озеленения

В Новосибирске вырастет стоимость работ по озеленению.

Стоимость услуг по озеленению и благоустройству в Новосибирске вырастет с 1 августа 2026 года. Новые тарифы будут действовать почти три года – вплоть до 1 марта 2029 года. Информация следует из постановления городской администрации, опубликованном на официальном сайте.

Изменения затронут разные виды работ: от ухода за деревьями и кустами до сложных проектов по благоустройству, не закрепленных за муниципальным учреждением «Горзеленхоз». Тарифы разделили на общие услуги, летние и зимние работы.

Прежнее постановление мэрии, которое приняли еще в июле 2025 года, больше не действует. В рамках обновления часть расценок на услуги городского озеленения была скорректирована: рост составил от нескольких рублей до нескольких сотен рублей.

Так, стоимость работ зависит от их сложности и сезонности: отдельно тарифицируются обрезка деревьев с автовышки, валка с вывозом, посадка со спецтехникой и удаление сухих сучьев, а также вывоз снега в зимний период.

