В Новосибирской области за неделю потушили более 700 пожаров

В Новосибирской области за неделю потушили 735 пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С 27 апреля по 3 мая экстренные службы Новосибирской области выезжали на вызовы 1343 раза. За этот период спасатели оказали помощь 58 жителям региона. Пожарные потушили 735 возгораний, причем в 607 случаях горели мусор и сухая трава. При пожарах в жилых домах специалисты спасли 34 человека. К сожалению, три человека погибли и еще пять получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ночью 28 апреля в садовом обществе «Кедр» Первомайского района Новосибирска загорелся дачный дом. Когда первые расчеты прибыли на место, пламя уже охватило здание и надворные постройки. Пожарные тушили открытый огонь больше полутора часов, а ликвидация последствий заняла еще четыре часа. В результате полностью сгорели баня и веранда. Огонь также повредил садовый дом и вольер. Общая площадь пожара превысила 222 квадратных метров. В этом инциденте никто не пострадал. На месте работали 28 человек и 7 единиц техники МЧС.

Представители ведомства напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в противопожарный период. Жителей просят не разводить костры рядом с сухой растительностью и внимательно следить за источниками огня.

